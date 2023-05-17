محافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن يشهدان حفل تكريم الاسر الفائزة بمسابقة " أسرة قرآنية"

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، حفل تكريم الأسر الفائزة بمسابقة "أسرة قرآنية" للموسم الثانى 2023 والتي ينظمها أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن على مسرح قصر ثقافة أسيوط، والذي يقام تحت رعاية محافظ الإقليم والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وأمين عام الحزب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب.

وذلك بحضور الدكتور احمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب النائب الدكتور حسام حلمى ماضى والنائب حمادة زهير فولي والنائب الحسيني جلال والدكتورة مريم القمص أعضاء مجلس النواب ومصطفى كحيلى عضو مجلس الشيوخ ومجدي كريم أمين مساعد الحزب بالمحافظة وضياء مكاوي رئيس الادارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وإيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتورة فوزية أبوالنجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي الأسبق والدكتورة أسماء عبد الرحمن أمين الثقافة والفنون والرياضة بالحزب، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب والدكتور صفاء حمدان مدير عام قصر ثقافة أسيوط والأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية وأمناء المراكز والوحدات الحزبية.

وأشاد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، بالمسابقة التي نظمها الحزب ضمن أنشطته الثقافية في حفظ القران الكريم والتي استمرت منافساتها بمشاركة العشرات من الأسر بقرى ومراكز المحافظة للفوز بالمراكز الأولى، موجهًا الشكر للفائزين والقائمين على المسابقة.

وتم خلال الحفل الذي أقيم بمسرح قصر ثقافة أسيوط، عرض فيلم توثيقي لفعاليات المسابقة في عامها الثاني ثم عرض لبعض التواشيح الدينية للموهوبين الشباب ثم عرض فني لبعض الأغاني الوطنية والدينية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط بقيادة المايسترو حسام حسني.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود حزب مستقبل وطن وخاصة مسابقة "أسرة قرآنية" والتي تقام للعام الثاني على التوالي وسط إقبال كبير من الأسر بقرى ومراكز المحافظة وتنافسهم في حفظ القران الكريم، وذلك في إطار جهود دعم الحركة الثقافية والنهوض بها ورفع مستوى الشباب والأطفال وحثهم على الجد والاجتهاد، موجهاً الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن وأمين المحافظة النائب المهندس ياسر عمر، وقيادات الأوقاف بالمحافظة على رعايتهم للمسابقة التي تميزت بالشفافية والتنافس الكبير بين الأسر للحصول على المراكز الأولى، كما وجه الشكر للأسر الفائزة في المسابقة بالمراكز الأولى بالمسابقة لتميزهم وتفوقهم، معلناً عن دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في مختلف القطاعات استكمالًا لدور الدولة والأجهزة التنفيذية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار النائب المهندس ياسر عمر، إلى أن مسابقة "أسرة قرآنية" تم تنظيمها على مستوى قرى ومراكز المحافظة، في موسمها الثاني بالتعاون مع وزارة الأوقاف المسابقة وتتضمن حفظ الأسرة للقرآن الكريم (كاملًا - نصفه - ربعه) للأب والأم والأبناء أو أحد الأبناء، انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وفي إطار السياسة العامة التي ينتهجها الحزب دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من أجل النهوض بالحركة الثقافية ومن خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.