محمد سراج الدين رئيسًا لبعثة سلة الأهلى فى رواندا

قرر مجلس إدارة نادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» المشاركة في نهائيات بطولة «BAL 3» خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٧ مايو الجاري في رواندا.

وقام المهندس محمد سراج الدين بالتنسيق والترتيب مع الجهاز الإداري للبعثة في جميع الأمور، والاطمئنان على إجراءات السفر المقرر غدًا الخميس.

في ذات الوقت، تابع سراج الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وصالة التدريب، والعمل على توفير سبل الراحة للفريق، لتقديم أفضل العروض وتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي قاريًّا.