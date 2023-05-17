الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد سراج الدين رئيسًا لبعثة سلة الأهلى فى رواندا

المهندس محمد سراج
المهندس محمد سراج الدين

قرر مجلس إدارة نادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تكليف المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» المشاركة في نهائيات بطولة «BAL 3» خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٧ مايو الجاري في رواندا.

وقام المهندس محمد سراج الدين بالتنسيق والترتيب مع الجهاز الإداري للبعثة في جميع الأمور، والاطمئنان على إجراءات السفر المقرر غدًا الخميس.

في ذات الوقت، تابع سراج الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وصالة التدريب، والعمل على توفير سبل الراحة للفريق، لتقديم أفضل العروض وتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي قاريًّا.

اجراءات السفر استثمارية الاستثماري البنية التحت الجهاز الإداري السنوات الماضية الفريق الأول لكرة السلة النجاحات

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف لـ"الدستور": ماذا يستفيد المواطن من القرارات الاقتصادية الجديدة؟

محافظ الإسماعيلية يصدر قرارًا بإجراء حركة تغيرات وتنقلات للمحليات

البيت الأبيض: بايدن سيواصل محادثات "سقف الدين" مع زعماء الكونجرس

أبو الغيط: المنطقة العربية تمر بعدد من الأحداث التي تستحق التوقف عندها

القباج: طرح قضية لاجئى السودان خلال المؤتمر الإقليمى بشرم الشيخ

مدبولى يعلن خارطة طريق للقطاع الخاص والاستثمار فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟