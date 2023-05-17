شعيب: لجان مطروح جاهزة لاستقبال 11113 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استعدادات المحافظة وجاهزيتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي يوم السبت المقبل، والانتهاء من جاهزية اللجان، حيث يؤدي 11113 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم بدءًا من يوم السبت 20 مايو حتى الأربعاء 25 مايو 2023 من خلال 117 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة توفير جميع سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه سيتم عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولًا بأول، والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات خلال فترة الامتحانات.

من جانبه عقد وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع رؤساء اللجان الامتحانية بالمحافظة للتأكيد على الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفق اللوائح المتبعة والمنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية مع تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وشدد وكيل تعليم مطروح خلال الإجتماع على الالتزام بالتعليمات وضوابط الإمتحانات وكذلك عدم تفويض أي من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان حيث أنه يعد المسؤول وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها.

ووجه شحاتة رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

كما وجه شحاته رؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.