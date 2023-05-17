الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفد “المجتمعات العمرانية” يتفقد أعمال المرافق بمدينة دمياط الجديدة (صور)

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

استقبل المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم الأربعاء، المهندس محمد عبد المنصف، مدير عام المرافق ورئيس لجنة دراسة الاسعار بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتفقد اعمال المرافق بالمدينة.

وتفقد الوفد محطات الرفع بالمدينة ومستجدات الأعمال بالمحطات التى تم رفع كفاءتها بإجمالى 26 محطة، للوقوف على القدرات التشغيلية والاستعابية للمحطاط وخطوط الطرد مع الاستمرار فى الأعمال الدورية للتشغيل والصيانة وإعداد التقارير اليومية والشهرية للاستفادة منا فى أعمال المتابعة الدورية. 

وأعلن “خلف الله” أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب المغذية للمدينة بطاقة 1000 لتر/ثانية، بتكلفة إجمالية بلغت 53  مليون جنيه.

كما تابع مسئولوا جهاز دمياط والمجتمعات العمرانية تنفيذ  محطة معالجة الصرف الصحي طاقة 150 الف م٣ /يوم جنوب المدينة 

وأستعرض  المهندس محمد خلف الله، أعمال التشغيل والصيانة بالمحطة ومناقشة الدراسة الخاصة برفع كفاءة وتطوير المحطة والجارى الاعداد لطرحها للاستفادة من القدرة التشغيلية للمحطة بكامل طاقتها.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة سرعة الانتهاء من الاعمال المتبقية لاتمام عملية  التشغيل والصيانة بالألتزام التام بمعدلات التنفيذ وأعمال التشغيل والصيانة للحفاظ على مرفق من أهم محاور التنمية وممتلكات الدولة.

 

الصرف الصحي القدرات التشغيلية المجتمعات العمرانية المهندس محمد خلف الله المرحلة الاولي بدمياط الجديدة

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