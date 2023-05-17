الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "سوهاج الأزهرية" يلتقى رؤساء اللجان ومساعديهم بقاعة المؤتمرات

جريدة الدستور

عقد الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومساعدى لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية في إطار الاستعدادات المكثفة التي تجريها الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية لانطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع المقبل، بحضور مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب ومدير إدارة الامتحانات.

وناقش حمادى، مع الحضور أهم تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبدالغنى رئيس القطاع، موضحًا أن قطاع المعاهد يتابع جميع المحافظات ومن بينها محافظة سوهاج متابعة دقيقة لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية، داعيًا الجميع بضبط النفس لتوفير الهدوء باللجان والتعاون المشترك بين لجان المتابعة ومسئولي اللجان للتغلب على أية عقبات قد تواجه أعمال الامتحانات.

من جانبه، أشار شومان أحمد، مدير عام المنطقة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب أهمية التواصل مع غرفة عمليات المنطقة مضيفا أنها ستكون في حالة انعقاد دائم مشددًا على التعامل بحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى مخلفات.

واستعرض د.على قدرى مدير الامتحانات وشئون الطلاب، أهم النقاط المتعلقة بتوفير كافة المستلزمات الإدارية للجان، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

حضر الاجتماع كل من طارق محمد أحمد مدير إدارة المعلومات، عمر التلمساني ممثلًا عن إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد فتحي، أيمن عبداللطيف عضو إدارة المعلومات بالمنطقة.

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اجتماع موسع اجتماعات اجتماعا ابتداء إدارة الامتحانات إستعدادا لإنطلاق الابتدائية والإعدادية الإدارة المركزية الشهادتين الابتدائية والإعدادية محافظة سوهاج

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