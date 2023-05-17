الحكومة: إعلان حوافز جديدة للمطورين العقاريين قريبًا

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك وحدة دائمة بمجلس الوزراء لتلقي طلبات وبحث الأمور المتعلقة بإنشاء الشركات الناشئة لتشجيع الشباب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم إعداد مجموعة من الحوافز الجديدة للمطورين العقاريين وسيتم عرضها وإعلانها قريباً.

وأشار إلى أنه تم إقرار العديد من الحوافز لبعض القطاعات وبالأخص الزراعية تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي.