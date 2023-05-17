"الأدلة الجنائية" في ندوة علمية لطلاب علوم بنها

نظّمت كلية العلوم بجامعة بنها الندوة العلمية الأولى لطلاب برنامج "علوم الأدلة الجنائية" بالكلية تحت عنوان "تطبيقات العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية" بمقر جامعة بنها بالعبور، برعاية الدكتور جمال سوسة بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور لطفي أبو سالم، عميد كلية العلوم والدكتور أيمن حسان، رئيس مصلحة الطب الشرعي و نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين فى مجال البحث الجنائي.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرءوف، المنسق الأكاديمى للبرنامج أن برنامج الادلة الجنائية بكلية العلوم هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والمتخصص في الأدلة الجنائية من خلال توفير كافة متطلباته التعليمية بشكل فوري.

وفى كلمته، تناول الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين تاريخ الطب الجنائي ونشأته و دوره الإيجابي والعلمي في خدمة العدالة، من خلال توفير النتائج العلمية في القضايا الجنائية، وهو ما يسهم في كشف ملابسات الجريمة ومعرفة مرتكبيها.

تطرق إلى تصحيح بعض الاقوال المغلوطة والتي يتم نسبها إلى مصلحة الطب الشرعي بالسندات والأدلة العلمية التي لا تقبل الشك.

وتحدث الدكتور عطية عبد الناصر خبير التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي عن مراحل عمليات التزوير من تقليد التوقيعات والكتابة اليدوية لمحاولة المزور إخفاء شخصيته وتقمص شخصية الأخرين، للهروب من العقاب، وكيف ساهم التقدم التقنى في استخدام الآلات والأجهزة الحديثة لإنتاج توقيعات ونسبها إلى أشخاص لا تربطهم بها أية صلة، لافتًا إلى استحداث وسائل جديدة والتي تمكنهم بموجبها من كشف عمليات التزوير.

فى نهاية الندوة، أشاد نائب رئيس الجامعة بالجهد المبذول في خدمة طلاب البرنامج والدور الذي تتبناه الجامعه في دعم البرامج الجديدة لتأهيل الشباب لمعترك سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها كما بحث مع الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي أوجه التعاون في العديد من المجالات.