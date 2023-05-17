رئيس الوزراء: الدولة قادرة على سداد التزاماتها وتقليل الفجوة الدولارية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة قادرة على سداد التزاماتها وتقليل الفجوة الدولارية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي علي هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية في مرحلة فارقة، مشيرًا إلى الحاجة لعمل كل الجهات على هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة.

وأوضح أن الأمر تطلب ثورة وجرأة شديدة في اتخاذ القرارات ومراجعة القوانين، والقرارات التنظيمية الموجودة؛ للتيسير من الإجراءات، وجذب أكبر عدد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، لتولي الريادة مع الدولة في المرحلة المقبلة.