الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحكومة: إقرار العديد من الحوافز الاستثنائية لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تعديل مواد قانون المناطق الاقتصادية تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم إقرار عدد من الحوافز لبعض القطاعات وبالأخص الزراعية تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي.

وأوضح أنه الرئيس السيسي وجه باتخاذ إجراءات لدعم قطاع الصناعة، موضحًا أنه تم إقرار العديد من الحوافز الاستثنائية لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي.

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