الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صدمها خلال عبور القضبان.. نقل فتاة حادث قطار الغربية للمشرحة

جثة
جثة

نقلت سيارة الإسعاف جثة فتاة لقت مصرعها أسفل عجلات قطار المحلة أثناء عبورها قضبان السكة الحديد في الغربية  إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

لقيت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار المنصورة أثناء عبورها قضبان السكة الحديد بمنطقة منشية البكري ثان المحلة وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أن المتوفاة كانت تحاول عبور القضبان، ولم تلاحظ اقتراب القطار، وصدمها القطار ولقيت مصرعها في الحال.

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