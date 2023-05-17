الحكومة: الإعلان عن وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل من أجل التيسير على المستثمرين، ووضع قوانين واضحة تسهل على المستثمرين إنهاء إجراءاتهم، وتشجيعهم على الاستثمار في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن المستثمرين اشتكوا من بعض النقاط منها، أن الضرائب كانت تطالبهم بسداد ما عليهم، على الرغم من أن بعضهم كان له أموال مستحقة على الدولة لم يتحصل عليها، وذلك قررت الحكومة بإنهاء هذه المشكلة، وعمل "مقاصة" وتسديد الفرق من هذه الأموال أولًا قبل مطالبة المستثمر بدفع الضرائب.

ولفت مدبولي، إلى أن المستثمرين طالبوا بوجود خريطة ضريبية واضحة لمدة طويلة، منوهًا أن وزير المالية محمد معيد سيعلن خلال 3 أشهر وثيقة للسياسات الضريبية في مصر لـ5 و10 سنوات قادمة.