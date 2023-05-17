صوامع الغربية تستقبل 110 آلاف و718 طن قمح داخل 22 موقع تخزيني

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، عن توريد 110 ألف 718 طن قمح داخل 22 موقع تخزيني بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم اليوم استقبال 1564,675 طن من البنك الزراعي و1278,700 طن من شركة المطاحن إلى جانب 371,160 طن من الشركة المصرية القابضة بإجمالي 3214,535 طن على مدار اليوم.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقعًا تخزينيًا (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح.

يذكر أن أسعار شراء القمح المنتج محليًا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس، قد بلغت على النحو التالي (1500 جنيه للأردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للأردب زنه 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا و1450 جنيه للأردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.