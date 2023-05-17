الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صوامع الغربية تستقبل 110 آلاف و718 طن قمح داخل 22 موقع تخزيني

ارشيفية
ارشيفية

أعلن الدكتور طارق راشد  رحمي محافظ الغربية، عن توريد 110 ألف  718 طن قمح داخل 22 موقع تخزيني بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم اليوم استقبال 1564,675 طن من البنك الزراعي و1278,700 طن من شركة المطاحن إلى جانب 371,160 طن من الشركة  المصرية القابضة بإجمالي 3214,535 طن على مدار اليوم.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية  أن المحافظة تسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقعًا تخزينيًا (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح.

يذكر أن أسعار شراء القمح المنتج محليًا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس، قد بلغت على النحو التالي (1500 جنيه للأردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للأردب زنه 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا و1450 جنيه للأردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

صوامع الغربية تستقبل الدوري الف مرض الكبد الوبائي قمح داخل سياسة موقع

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف لـ"الدستور": ماذا يستفيد المواطن من القرارات الاقتصادية الجديدة؟

صدمها خلال عبور القضبان.. نقل فتاة حادث قطار الغربية للمشرحة

أبو الغيط: المنطقة العربية تمر بعدد من الأحداث التي تستحق التوقف عندها

القباج: طرح قضية لاجئى السودان خلال المؤتمر الإقليمى بشرم الشيخ

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

محافظ الإسماعيلية يصدر قرارًا بإجراء حركة تغيرات وتنقلات للمحليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟