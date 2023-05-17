الحكومة: حل 1400 شكوى من إجمالى 1900 تلقتها لجنة حل مشاكل المستثمرين

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي وجه بوضع برنامج زمني لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات تسهيلًا على المستثمرين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي علي هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي.

وأوضح، إصدار الموافقات لإنشاء الشركات خلال 10 أيام عمل بحد أقصى تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي.

وأوضح أن الحكومة أعفت 20 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتم حل 1400 شكوى من إجمالي 1900 شكوى بلجنة حل مشكلة المستثمرين.