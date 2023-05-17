الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمال سليمان ينضم للجنة تحكيم مهرجان السينما العربية

جمال سليمان
جمال سليمان

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية انضمام الفنان جمال سليمان إلى لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وذلك في دورته الأولى التي تقام بمدينة شرم الشيخ خلال شهر يوليو المقبل.

وقال أيمن الحكيم، رئيس المهرجان، إن جمال سليمان إضافة مهمة بما يملكه من رصيد وتاريخ وخبرات كبيرة، جعلته واحدًا من نجوم التمثيل في العالم العربي.

وترأس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، وتضم اللجنة أسماء بقيمة الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، مدير التصوير د.سامح سليم، د. محسن التوني عميد معهد السينما، الشيخة اليازية آل نهيان المنتجة وسفيرة الثقافة العربية  والسينارست عبد الرحيم كمال .

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم ورعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كانت آخر أعمال جمال سليمان مسلسل «عملة نادرة»، الذي عُرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرًا وشارك في بطولته كل من نيللي كريم، أحمد عيد، محمد فهيم، جومانا مراد، مريم الخشت، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الط الش الشي السينما العربية السينارست عبد الرحيم كمال الروائي إبراهيم عبد المجيد الرحيم الد فودة محافظ جنوب سيناء الثقافة الثقافة العرب

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