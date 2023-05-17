محافظ أسوان: يشيد بتنظيم الدورات التدريبية الهادفة لدمج المواطنين في التخطيط والمتابعة لمشروعات حياة كريمة

شاركت محافظة أسوان فى الدورة التدريبية لمسئولى المشاركة المجتمعية بوحدات حياة كريمة، والتي تم تنظيمها بمركز التنمية المحلية بسقارة على مدار 3 أيام خلال مايو الحالي.

وجاء ذلك في ضوء تفعيل المشاركات المجتمعية للمواطنين، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم هذه الدورات التدريبية الهادفة للتأكيد على دمج المواطنين في التخطيط والمتابعة للمشروعات ، وخاصة الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

لفت إلى أنه يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية داخل 100 قرية بالمرحلة الأولى لمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروعًا بمختلف قطاعات العمل العام منها 868 مشروعًا تم الانتهاء منها، فيما جارِ العمل بعدد 1126 مشروع آخر، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتي تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالي القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

وتابع أنه كان قد تم عقد جلسات الاستماع وتحديد الأولويات من المطالب والاحتياجات، بجانب قيام لجان التنمية المتكاملة على مستوى المركز والقرية وسط مشاركة نخبة من مدربي وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه أوضح خالد عبد الجليل مدير الاتصال السياسي ومسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بأسوان بأن الدورة التدريبية تم بتنفيذها برنامج تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية بهدف تعزيز مشاركات المواطنين في البرنامج، وفي المبادرة الرئاسية حياة كريمة باعتبار أن المواطن شريك أساسي، وهو أحد الأطراف الفاعلة بما يساهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الأولى بجودة وكفاءة عالية، وبالتالي تحقيق أعلى درجات الرضا عند المواطنين من المشروعات المختلفة.

أشار إلى أن الدورة التدريبية ركزت على تعريف المدربين بأهمية التنمية بالمشاركة ، وكيفية تقدير الاحتياجات الفعلية، وتنفيذها عملياً، وعلاقاتها بمنظومة التخطيط المحلي، والإعداد والتنفيذ لجلسات ااستماع والمشاركات المجتمعية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وفهم المساءلة المجتمعية وأدواتها، ومعايير تقديم الخدمات والرضا عنها.