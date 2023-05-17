الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحمد عبد الباري ابن كفر الشيخ الأول بالبطولة الإفريقية للمصارعة بتونس

البطولة
البطولة

كتب اللاعب أحمد عبد البارى لاعب المنتخب المصري، والمشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، بحروف من نور إسم مصر، بحصوله على أول إفريقيا لمنافسات المصارعة الرومانية وزن 55 ك، بالبطولة الإفريقية لمنتخبات المصارعة الحرة والرومانية بتونس الشقيق، ويلعب عبد الباري، ضمن صفوف المنتخب وهو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ مركز بيلا، البطولة تقام من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعب احمد عبد الباري اليوم، مبعث فخر للمنتخب المصري ولأبناء محافظة كفر الشيخ، متمنياً مزيد من التقدم للاعبي المنتخب المصري حتى الفوز بلقب البطولة بقيادة كابتن ياسر صقر مدرب المنتخب، ومدرب المشروع القومي بالمحافظة، موضحاً أن لاعبى المشروع من أبناء المحافظة والمنضمين إلى المنتخب القومي للمصارعة هم: أحمد عبد الباري شعبان، وعمر حسين أبناء مصارعة بيلا، يشاركان في البطولة الإفريقية، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.

وينتظر اللاعب عمر حسين وزن 51 ك روماني المنافسة على المركز الأول تحت 20 سنة بعد ساعات من الآن، في إطار متصل شهد مايو 2022 حصول أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، المركز الأول بالبطولة الإفريقية التي أقيمت العام الماضي بالمغرب الشقيق، بعد انضمام أربعة لاعبين من أبناء المحافظة للمنتخب الوطني للمصارعة ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، أحد أهم المشروعات القومية للرياضة المصرية، وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية للنشء والشباب فى كافة ربوع مصر ويعظم من فرص دعم المواهب المتميزة.

احمد عبد الباري مصر تونس كفر الشيخ أفريقيا

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