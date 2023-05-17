الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة سوهاج: ضبط "فتاة" تنتحل صفة أخصائية تجميل بعيادة غير مرخصة بجرجا

تنتحل صفة أخصائية
تنتحل صفة أخصائية تجميل

 أعلنت وزارة الصحة والسكان بسوهاج، عن ضبط فتاة تدعى أنها أخصائية جلدية وتجميل وليزر، وتمارس المهنة من خلال إحدى العيادات الخاصة.

وفى إطار متابعة المنشآت الطبية الخاصة التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين وبتوجيهات خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ومتابعة سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف محمد عساف، مدير إدارة العلاج الحر، وعماد فرجاني مدير الإدارة الصحية بجرجا، قام فريق من تفتيش العلاج الحر بقيادة الدكتور محمد سيد فقير، وعضوية كل من الدكتور الهيثم محمد الملثم، والدكتورة هبة محمد عبد الهادي، ومحمد عبد الغني السيد، بالإشتراك مع الجهات المعنية الأخرى، مساء أمس الثلاثاء، بالتوجه لأحد العيادات بنطاق مركز جرجا بعد عمل تحريات عنها.

وتبين أن تلك العيادة غير مرخصة، وتم ضبط فتاة ذاع صيتها بين السيدات وزادت شهرتها، وكانت تدعى أنها أخصائية جلدية وتجميل وليزر وتمارس المهنة من خلال العيادة المذكورة غير المرخصة، مدعية أنها حاصلة على دبلومات فى العناية بالبشرة والجسم ودورات فى التدليك، وادعت أيضا قدرتها على علاج الأمراض الجلدية التي لا يستطيع الأطباء المتخصصين التعامل معها والعلاج بالليزر والديرمابن وإزالة الزوائد الجلدية، بالإضافة إلى ضبط فريق التفتيش أيضا أدوات حجامة وأجهزة خاصة بالشعر والجلد ودفاتر روشتات خاصة بالمركز.

وعلى الفور اتخذ فريق التفتيش، الإجراءات اللازمة نحو الفتاة منتحلة الصفة، والتى تم ضبطها أثناء ممارسة نشاطها داخل العيادة وعمل المحاضر اللازمة، وتوجيه تهمة انتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص وإدارة منشأة طبية دون ترخيص وتسليمها لقسم شرطة جرجا.

الاطباء المتخصصين الإسعاف الأمراض الجلدية الجاهزية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الرئيس الزوائد الجلدية

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