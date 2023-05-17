الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولي: الدولة تواصل جهودها لمضاعفة وضخ الاستثمارات لزيادة فرص العمل

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.

تشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة خلال المرحلة المقبلة

 وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تواصل جهودها لمضاعفة وضخ الاستثمارات لزيادة فرص العمل.

وشدد مدبولي على ما تمثله تلك المشروعات الحيوية التي تشهدها منطقة شرق العوينات من ترجمة لاهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي لتلبية احتياجات السوق المحلية.

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