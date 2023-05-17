الدكتور محمود أبو النصر رئيسًا للجامعة العربية المفتوحة بمصر

قرر مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة تعيين الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، والمقرر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني، مديرًا لفرع الجامعة بالقاهرة.

وكان الدكتور محمود أبو النصر قد شغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وله أكثر من 50 بحثاً علمياً في مجال الهندسة وله 4 اختراعات هندسية مسجلة وهو ممثل اليونسكو للتعليم الفني بشمال أفريقيا.

وفرع الجامعة بمصر أنشئ عام 2003 بتمويل من برنامج الخليج العربي (أجفند) بمشاركة دول عربية، والذي يتخذ منه ممثلًا للتعليم الفني في شمال إفريقيا، والتي أسسها الراحل صاحب السمو الملكي طلال بن عبدالعزيز آل سعود عام 2003.