الحكومة: استثمارات العام المالي الجديد تقدر بتريليون و640 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الإستثمار زاد بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي علي هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023 - 2024 تقدر بنحو تريليون و640 مليار جنيه.

ولفت مدبولي، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.