الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: الرئيس السيسى وجه بتنفيذ قرارات "الأعلى للاستثمار" وفق خطة زمنية محددة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالعمل على زيادة جذب الاستثمارات.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وفق خطة زمنية محددة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

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