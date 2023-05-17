وزير الخارجية السوري: الأسد سيترأس وفد بلاده فى القمة العربية بجدة

أكد وزير الخارجية السوري، اليوم الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد سيترأس وفد بلاده إلى القمة العربية بجدة، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأضاف وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون على رأس وفد بلاده المشارك في القمة العربية التي تنعقد في جدة.

وكان قد عقد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اجتماعات ثنائية هذا الأسبوع في المملكة مع العديد من نظرائه حيث تواصل دمشق طلبها للاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في الدولة التي مزقتها الحرب - التي يشلها الصراع والعقوبات الغربية - وتحركت لإعادة العلاقات مع السعودية والأردن ومصر والعراق.

تأتي عودة سوريا إلى الصف العربي في الوقت الذي تحاول فيه دمشق أيضاً تحسين العلاقات مع تركيا، الداعم الرئيسي لجماعات المعارضة السورية المسلحة في شمال غرب البلاد.

لكن قلة من الدول العربية لا تزال مستاءة من عودة سوريا إلى الجامعة، وعلى رأسها قطر.

وعقدوا وزراء خارجية العرب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اجتماعاً تحضيريا للقمة العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قبيل انعقاد القمة السنوية للجامعة العربية في المملكة، لمناقشة جدول أعمال الاجتماع المقبل ومشاريع القرارات.

قمة هذا العام، التي تبدأ يوم الجمعة في مدينة جدة، ستمثل عودة سوريا التي مزقتها الحرب إلى الجامعة العربية التي تضم 22 عضواً، بعد تعليق عضويتها لمدة 12 عاماً.

تم تجميد عضوية سوريا في أعقاب حملة القمع الوحشية التي شنها الرئيس السوري بشار الأسد على الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2011 ضد حكمه. سرعان ما انزلقت البلاد إلى حرب أهلية وحشية أسفرت عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد البالغ عددهم، قبل الحرب، 23 مليون نسمة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأربعاء إن المنطقة على مفترق طرق وتواجه مجموعة من التحديات. ودعا إلى التعاون بين الدول العربية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.

كما رحب بن فرحان بعودة سوريا وكذلك الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.