الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جواد العناني: انسحاب القوى العالمية من المنطقة يحتاج لتضافر الجهد العربي

الدكتور جواد العناني
الدكتور جواد العناني

قال الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن الأردن تسعى دائماً إلى تنفيذ كل ما يفيد الإقليم العربي بالكامل وليس مصلحة الأردن وحدها.

تضافر الجهود

وأكد “العناني” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول العظمى تنظر إلى المنطقة العربية بأنها منطقة استراتيجية في غاية الأهمية، لذا انسحاب هذه القوى العالمية من المنطقة أمر يحتاج إلى تضافر الجهد العربي.

استقرار الإقليم العربي 

وأضاف أن المشاكل العربية لن تحل بين عشية وضحاها، ولكن التعاون هو بداية السير على الطريق الصحيح لحل تلك الأزمات لضمان استقرار الإقليم العودة وعودته كما كان.

وتابع:" سوريا بحاجة ماسة إلى الدعم العربي لأنها ليست في وضع قوة على الإطلاق بسبب الحرب التي نشبت بها منذ ثورات الربيع العربي وتغلل الإرهاب بها".

جواد العانيني القاهرة الإخبارية نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق العلاقات الأردنية العربية القمة العربية بجدة

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