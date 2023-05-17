توقيع بروتوكول تعاون في مجال تنمية الطفولة المبكرة بجنوب سيناء

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم بمكتبه بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين عدد من الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ويهدف البرتوكول لتطوير60 قاعة حضانة بـ17 جمعية على مستوى المحافظة، بهدف رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من جمعيات أهلية.

ووقع البروتوكول كلا من زيدان عبد الغفار زيدان مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، وممثلي الجمعيات.



وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة"مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية بجنوب سيناء"، بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة.

وتابع المحافظ أن عمليات التطوير تشمل الصيانة والتطوير الإنشائي والبنية التحتية مع تجهيز القاعات بالإضافة إلى دعم مهارات مقدمى الخدمة من معلمات وميسرات ومشرفات لتوفير البيئة التربوية والصحية الامنة للأطفال والتى تضمن لهم كل الامكانيات القادرة على تشكيل سلوكهم بشكل تربوي سليم وذلك في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

وقدم محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء الشكر للدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي لتعاونها الوثيق البناء لصالح أهالي المحافظة في جميع مجالات عمل الوزارة، بالإضافة لدعمها القرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ بمبلغ 55 مليون جنيه بالإضافة للتعاون في مجال العارضين والمعروضات في إطار الحفاظ على المشغولات البدوية والترويج لها.

من جانبه أشار محسن ناجي مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تستهدف تطوير 550 قاعة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية في المرحلة الثالثة من البرنامج بتمويل من وزارة التضامن بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.