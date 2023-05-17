الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الشباب تنظم ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تنظم وزارة الشباب والرياضة ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، خلال الفترة (١٦-٢١)مايو الجاري بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة.

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يشارك في الملتقي وفود ١٦ دولة عربية وهى( السودان، قطر، الإمارات، ليبيا، الأردن، لبنان، الجزائر، الصومال، موريتانيا، فلسطين، اليمن، الكويت، العراق، تونس، والمغرب)، إضافة إلى مصر الدولة المنظمة للملتقي.

من جانبه، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية الملتقى، والذي يأتى في نسخته الأولى، بهدف تعظيم دور التنمية الرياضية وتوسيعها والإستفادة من أهميتها، وكذا تبادل الخبرات والثقافات بين جميع الوفود من الدول العربية المشاركة.

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عقب وصول الوفود العربية، تم عقد الاجتماع الترحيبي بالمشاركين في الملتقى وتضمن شرح توضيحي لما سيتضمنه البرنامج خلال الأيام المقبلة بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة وممثلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الاحمر.

يشمل البرنامج الخاص بالملتقى مجموعة من الجلسات الخاصة بالتنمية الرياضية والتنمية الشاملة، وبعض الالعاب الرياضية والمسابقات الرياضية الترفيهية التى تهدف الى توطيد العلاقات بين الوفود العربية مثل العاب ( الشراع، الدارتس، كرة القدم الشاطيء، الراكيت، مسابقات القوس والسهم، مسابقات الطاوله والدومينو، كرة السرعة)، كما يشمل البرنامج رحلة هايك لمسافة ١٠ كم وتخييم ومسابقات الملاحة الرياضية، بالاضافه إلى تنظيم ماراثون للجري والدراجات للوفود المشاركة بالملتقي.

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ويشتمل البرنامج علي ١٠ جلسات وهي"التنمية الرياضية والتنمية المستدامة، التنمية الرياضية لشباب قادة المستقبل، تنمية مهارات سوق العمل في قطاعات الرياضة، تنمية مهارات قيادات التنمية الرياضية، استراتيجية الرياضة والتنمية المستدامة، أسس وضع استراتيجيات ادارة تنمية الرياضة، استراتيجيات الرياضة للجميع، الرياضة للجميع والتنمية المجتمعية، التنمية المجتمعية والتطورير المجتمعي، مبادرات التنمية الرياضية في الوطن العربي (عرض حالة).

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الإدارة العامة للقاعدة الشعبية الإدارة المركزية للتنمية الإدارة المركزية الألعاب الرياضية التنميه الرياضيه التنمية

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