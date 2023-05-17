الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مصر تحتفل بيوم إفريقيا في متحف الحضارة المصرية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

مع حلول الذكرى الـ60 على تأسيس الاتحاد الإفريقي، استضافت وزارة الخارجية المصرية الاجتماع الذي حضره السفراء الأفارقة المعتمدون لدى مصر وذلك لبحث ترتيبات الاحتفالية المقامة بهذه المناسبة خلال الفترة من 15 إلى 25 مايو الجاري والتي تُقام في مدينتي القاهرة وأسوان.

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وأكدت رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية الدكتورة إيمان نجم أن الإدارة العامة للمنظمات الدولية قامت بعمل التنسيق اللازم مع قطاع الإنتاج الثقافى والبيت الفني للمسرح حتى تشارك فرقة رضا للفنون الشعبية بعروضها الفنية في احتفالية "يوم إفريقيا" في السابع عشر من مايو الجاري بمتحف الحضارة المصرية.

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وأضافت أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بشئون القارة السمراء وتقوم وزارة الثقافة المصرية بدورها في هذا الشأن حيث تمثل الثقافة المصرية عاملاً محورياً في تعميق جذور التعاون والتبادل الثقافي بين مصر وجيرانها من الدول الإفريقية ومن المنتظر أن تحظى الاحتفالية باهتمام كبير من وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الأفريقي.

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يُذكر أن 25 من مايو هو "يوم إفريقيا" تحتفل فيه الدول الإفريقية كل عام بتأسيس الاتحاد الإفريقي، حيث أسهم المؤسسون الأوائل لمنظمة الوحدة الإفريقية في وضع القارة السمراء على طريق الاستقلال والتقدم والتنمية.

الاتحاد الافريقى وزارة الخارجية السفراء قطاع العلاقات الثقافية الدكتورة إيمان نجم يوم إفريقيا

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