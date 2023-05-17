حبس عاطلين بتهمة ترويج مخدر "الهيروين" بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ؛ لاتهامهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة القطامية، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد لقسم شرطة القطامية معلومات مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبطهم وبحيازتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 700 جرام وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.