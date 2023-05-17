احتفالات 10 أيام.. إيبارشية طما تعلن موعد نهضة عيد القديس القمص يسي ميخائيل

أعلنت إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس تحت رعاية البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها ورئيس دير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، عن موعد النهضة الروحية بمناسبة عيد القديس القمص يسي ميخائيل لعام ٢٠٢٣.

تبدأ نهضة عيد القديس القمص يسي ميخائيل لعام ٢٠٢٣ بإيبارشية طما يوم الخميس ١ يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم السبت ١٠ من نفس ذات الشهر.

وبمناسبة عيد القديس القمص يسي ميخائيل، يبدأ القداس الإلهي خلال أيام النهضة في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وتبدأ العشية خلال أيام النهضة في تمام الساعة السابعة مساءً، يليها تطييب جسد القديس القمص يسي ميخائيل والدورة وكلمة روحية للأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها ورئيس دير القديس القمص يسي ميخائيل بطما.

كما تبدأ صلوات نصف الليل والتسبحة ليلة العيد 9 يونيو الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وتنتهي بالقداس الإلهي الذي يبدأ الساعة الثامنة صباحاً.