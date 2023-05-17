الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الإنجيلية": الدولة تعمل بجهد واضح في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

القس اندرية زكي
القس اندرية زكي

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، سعادة السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بجمهورية مصر العربية.

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ورحب رئيس الإنجيلية بالسفير الألماني، وقدم عرضًا سريعا لنشاط الطائفة الإنجيلية من خلال 1500 كنيسة محلية في جميع محافظات الجمهورية، من افتتاح وتجديد كنائس، ورسامة وتنصيب قسوس وشيوخ جدد، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أحدث نشاطات وحدات وقطاعات الهيئة المختلفة، ودورها في حوار الثقافات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بجانب مشاركتها في جميع المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

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وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "نساهم بكل طاقتنا وخبراتنا الطويلة في خدمة المصريين، ونعتز بالعمل مع التحالف الوطني، كما أن الدولة المصرية تقوم بدور ضخم وجاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة".

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ومن جانبه، أشاد فرانك هارتمان بدور الهيئة الإنجيلية ونشاطها التنموي المتميز في خدمة المصريين في عدد من المجالات الهامة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل بجهد واضح في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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 وشارك في اللقاء من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، وعماد بانوب رئيس قطاع الإعلام، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، ومايكل الضبع، رئيس قطاع التمويل والاستثمار، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة.

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