سلطان عمان يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.. الأحد

يجري سلطان عمان «هيثم بن طارق» زيارة رسمية إلى مصر، يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة يومين، وذلك وفق بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، اليوم.

وأوضح البيان أن زيارة سلطان عمان إلى مصر تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عمان ومصر، وتأكيدًا على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إليه من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى مصر

وبحسب البيان سيبحث سلطان عمان كل جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات؛ وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وسيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن وفدًا رسميًا رفيع المستوى سيرافق السلطان العماني يضم: شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، وعبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بجانب عبدالله بن ناصر الرحبي سفير عمان لدى مصر.