الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

خلال الخماسين المقدسة.. ما هو الافتقاد؟

الكنيسة
الكنيسة

تتسم فترة الخماسين المقدسة التي تمر بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأنها فترة نشاط خدمي، ولعل أبرز النشاطات الخدمية التي تنمو في فترة الخماسين المقدسة هو الافتقاد، ويعرف البابا الراحل شنودة الثالث الافتقاد على أنه لون من الرعاية والمتابعة، قال فيه القديس بولس الرسول (لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم)، كما أن الافتقاد يلزم كل ما هو في مسئولية، فالأسقف والكاهن يفتقدان الرعية.   والخادم يفتقد تلاميذه والأب يفتقد أولاده. وحتى المؤمن العادي يحتاج أن يجلس إلى نفسه، يفتقد حياته، وأين هو سائر.

من جانبه يقول الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والسكرتير السابق للمجمع المقدس، في تصريحات له إن دور خادم الافتقاد حيث يأتي بالبعيدين للكنيسة للاتحاد بالمسيح، لذلك خادم الافتقاد يذهب لأعضاء المسيح المتباعدة، ويدعوها لكي تثبت في المسيح لأن البعد عن المسيح يؤدي إلى الذبول والجفاف والضياع.

وعند الافتقاد إذا دعوت البعيدين لحضور اجتماع أو عظة أو مؤتمر أو خلافه فهذا جيد ولكنه لا شيء إذا لم توجه نظرهم  إلى أهمية حضور القداس للاتحاد مع المسيح في سر الإفخارستيا، لأن حضور القداس والتناول هو أهم شيء لخلاصهم.

فإذا كنت تريد أن تكون سبب خلاص الناس وتفتقدهم بالحقيقة  عليك أن تأتي بهم للقداس، وللتناول، وللاتحاد بالمسيح. لأن باتحادهم بالمسيح في التناول يسيرون في الاتجاه الصحيح.

الأكثر قراءة

بعد رفع آثار الحريق.. "الدستور" داخل معرض شباب مصر فى بنى سويف (صور)

تنفيذي بني سويف: إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على 4 مدارس

محافظ أسوان يوجه بتلافي الملاحظات الفنية بمشروع إنشاء وحدة الإسعاف بقرية فارس

سلطان عمان يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.. الأحد

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

تكليف أعضاء مقيمين بمراكز أسئلة الشهادة الإعدادية بإدارات الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟