استعدادا لعيد العنصرة.. الكنائس تناقش المقترحات المقدمة إليها للسيامات الكهنوتية

تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في مثل هذا الوقت من العام، أن تقوم بحملة من السيامات في معظم الإيبارشيات، حيث يقوم الأساقفة بسيامة كهنة جدد تزامن مع احتفالات الكنيسة بعيد العنصرية، الذي هو عيد حلول الروح القدس، الذي يعتبر إذن المسيح للتلاميذ بالانطلاق بفيء العمل الكرازي.

وترشح الكنائس المحتاجة لرعاة مجموعة من الكهنة، ويشترط أن يحصلوا على موافقة من الكهنة الآخرين الذين سيخدم معهم الراعي الجديد مع تذكية الخدام والشعب عملا بالفكر الكنسي من حق الشعب أن يختار راعيه.

وتنص لائحة الآباء الكهنة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصادرة عام 2013، أن الكاهن مسئول مسئولية مباشرة أمام الرئاسة الدينية (الأب البطريرك أو الأب المطران أو الأب الأسقف) الذي يخدم تحت رئاسته عن قيامه بمهام خدمته وما يكلف به من مهام، كما وأنه مسئول عن التنسيق والمشاركة مع بقية الآباء الكهنة داخل للإيبارشية في أداء الخدمات والمهام المشتركة وذات الصلة وصولا للهدف الأساسي للخدمة الكهنوتية.

كما يجب عليه الالتزام بجميع القوانين والقرارات التي صدرت أو تصدر من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويلتزم الأب الكاهن بالسلوك الروحي الذي يتفق مع تعليم الإنجيل وعقيدة الكنيسة وتعاليم الآباء الرسل وقوانينهم ويمتنع عليه سلوك أي سبيل أو تصرف أو عمل يكون من شأنه عثرة المخدومين من أولاده الجسدانيين والروحيين وجميع شعبه، هذا ويمارس الأب الكهان كافة أنشطة الكنيسة والمهام المسندة إليه بأمانة وتفانى وفي مواعيدها وبحسب طقوسها وألا يزيد عليها أو ينتقص منها بحسب ما هو متبع وما تسلمه من الآباء.