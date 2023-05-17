الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في عيد ميلاده.. ندى السادات تكشف موقف كوميدي مع عادل امام

ندى من حفل زفاف نيللي
ندى من حفل زفاف نيللي كريم

قالت ندى السادات، حفيدة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن عادل إمام صديق مقرّب للعائلة، خاصة في فترة السبعينات وأنه لطالما كان محببًا رؤية أعماله الفنيه بشكل دوري.

أضافت ندى، في بيان الأربعاء، أن الرئيس السادات كان يحب عادل إمام وأهدى له "كلبًا" خلال فترة من الفترات، لاعتقاده أن الزعيم يحب الكلاب، وفي عيد ميلاده كان دائمًا ما يجد حبًا كبيرًا من العائلة.

وأكدت أن نيللي كريم من المقربين لأسرتها ولها بشكل شخصي، حيث قامت بنصيحتها بدخول عالم التمثيل وهو ما تسعى اليه خلال الفترة المقبلة.

اختتمت حفيدة السادات بأن أفراد أسرتها دائمًا ما تتذوق الفن وتعمل على تشجعيها للدخول فيه وهو ما يجعلها تفكر جديًا بدراسة التمثيل خلال الفترة القليلة المقبلة.

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