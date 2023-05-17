الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالغيط: الحضور العربى كامل فى قمة جدة.. وانخراطنا أكبر فى الأزمات

أبوالغيط
أبوالغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن المنطقة العربية مرت بعدة أزمات خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال كلمته بقمة جدة: "إن هذه القمة ورغم انعقادها في ظل الأزمات، تؤشر لانخراط عربي أكبر في المشكلات والأزمات، لعلنا نلاحظ حضور الوزراء ربما يقترب من أنه كامل".

وأضاف: "نتطلع إلى قمة ناجحة تكون عند مستوى الرأي العام وعلى قدر التحديات القائمة وتعزز من قوة هذه الكتلة وتوحد كلمتها".

وانطلقت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين في مدينة جدة خلال الأيام الماضية.

أحمد أبو الغيط الأمين عام الجامعة العربية الجامعة العربية المنطقة العربية قمة جدة

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