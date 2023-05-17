محافظ أسوان يوجه بتلافي الملاحظات الفنية بمشروع إنشاء وحدة الإسعاف بقرية فارس

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات اللازمة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات التي رصدتها اللجنة الميدانية خلال جولتها التفقدية للمعاينة ومتابعة عدد من المشروعات الجارية بقرية فارس بمركز كوم أمبو ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة).

من جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة "حياة كريمة"، أن اللجنة تضمنت مسؤولي دار الهندسة بمجلس الوزراء، بجانب مسئولى جهاز التعمير، ومدير هيئة الإسعاف، ومنسق "حياة كريمة" بالمحافظة، وأيضًا ممثلي بعض الشركات المنفذة، ورئيس القرية.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بالمعاينة الميدانية، وتفقدت مشروع إنشاء وحدة الإسعاف، ومشروع إنشاء العمارات السكنية بإجمالي 6 عمارات تشمل 48 وحدة سكنية ملحق بها 48 حظيرة للماشية والطيور.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى، أن من الملاحظات التي رصدتها اللجنة هي ضرورة تعديل مستوى مدخل وحدة الإسعاف لتسهيل حركة دخول وخروج السيارات، بالإضافة إلى الحاجة لضبط وتعديل أعمال الصرف الصحي والدهانات والسيراميك الخاصة بمقر الوحدة، علاوة على ضرورة المراجعة الفنية لحالة الأبواب والشبابيك ومفاتيح الكهرباء داخل الوحدات السكنية لضمان تأدية دورها على الوجه الأكمل.

كما كشف المهندس ناجح مصطفى، أن اللجنة أوصت بتلافي كل الملاحظات خلال أسبوع تمهيدًا للاستلام الابتدائي لهذين المشروعين وتشغيلهما لتلبية المطالب الجماهيرية بالشكل المطلوب.