الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشابى ألونسو ينفى اهتمامات ريال مدريد وتوتنهام: مستمر فى ليفركوزن

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو

علق تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني، لأول مرة، على اهتمام ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي.

وأشارت التقارير الأسابيع الماضية، إلى أن ريال مدريد وتوتنهام مهتمان بالتفاوض مع ألونسو لبحث إمكانية تدريب أحدهما.

ورد ألونسو على هذه التقارير لأول مرة في تصريحات لصحيفة "سبورت 1" الألمانية: "نعم، سأبقى في باير ليفركوزن، أنا سعيد جدًا بهذا النادي ومع هذا الفريق".

ألونسو صاحب الـ41 عامًا، يقدم موسمًا مميزًا مع النادي الألماني، حيث تمكن من الوصول بهم إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي واحتلال المركز السابع في ترتيب البوندسليجا.

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 وقادهم في 34 لقاءً فاز في 17 وتعادل 8 وخسر 9.

وأكد ألونسو تصميم فريقه على الفوز على روما في مباراة الإياب القادمة والتقدم إلى نهائي. 

في رد فعله بعد المباراة بعد تعادل باير مع شتوتجارت 1-1 الجولة الماضية، ألقى ألونسو كلمة أمام المباراة المرتقبة مساء الخميس.

وانتهى لقاء الذهاب بين روما وفريق باير ليفركوزن، بهدف نظيف لصالح الفريق الألماني، قبل لقاء العودة الخميس القادم. 

وقال تشابي ألونسو للصحفيين: "نريد الحصول على المركز السادس في الدوري لكن أولًا وقبل كل شيء نريد تحقيق هدف عظيم يوم الخميس". 

وأضاف: "نريد نهائي الدوري الأوروبي".

تشابي ألونسو ألونسو ريال مدريد توتنهام بايرليفركوزن

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