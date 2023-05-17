الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا وكندا واليابان تنضم إلى أوروبا لإنشاء سجل أضرار الحرب على أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة واليابان وكندا وجميع الدول الأوروبية، الأربعاء، على آلية لإنشاء سجل بالأضرار الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، تمهيداً لمطالبات بتعويضات ودعاوى قضائية ضدّ موسكو، حسبما أعلن مجلس أوروبا المجتمع في أيسلندا.
وتهدف هذه الآلية التي أُعلن عنها الثلاثاء بمناسبة قمة رؤساء دول وحكومات منظمة عموم أوروبا، إلى أن تكون خطوة أولى على طريق مطالبات بتعويضات موجهة إلى موسكو، عن آلاف الضحايا والدمار بمليارات الدولارات.
وصباح الأربعاء، قالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش، في اليوم الثاني من القمة:"لدينا حوالى 40 دولة عضو وقّعت، وجميع دول مجموعة السبع في القارات الثلاث".
وأضافت رئيسة هذه الهيئة المشهورة بمحكمتها الأوروبية لحقوق الإنسان: "نريد عدالة تركّز على الضحايا"، مرحّبة "بخطوة أولى ضرورية وعاجلة".
وتهدف المبادرة، التي تقودها الرئاسة الأيسلندية للمنظمة، إلى إظهار أنّ ملف "العدالة لأوكرانيا" يمضي قدماً، في حين أنّ احتمال إنشاء محكمة خاصّة لجرائم الحرب المرتبكة أثناء الغزو لا يزال بعيد المنال.
كذلك وقّع الاتحاد الأوروبي على هذه الآلية عبر معظم أعضائه، بما في ذلك فرنسا. وتضع بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك سويسرا وأندورا، اللمسات الأخيرة على إجراءاتها الداخلية للتوقيع عليها، وفقاً لمجلس أوروبا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مساء الثلاثاء، عبر الفيديو في افتتاح القمة "لن يكون هناك سلام موثوق به دون عدالة".
وتعدّ أوكرانيا جزءاً من مجلس أوروبا، الذي استبعد روسيا في مارس 2022، بعد الغزو الذي شنّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ورحّبت كييف بإنشاء هذه الآلية، التي سيكون مقرّها في لاهاي (هولندا) مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وسيجمع السجل، الذي سيمتدّ على ثلاث سنوات، الشكاوى من الضحايا ويحدّد جميع الأضرار البشرية أو المادية.
وقال مجلس أوروبا في بيان "إنّه يمهّد الطريق لآلية دولية واسعة لتعويض ضحايا العدوان الروسي".

الولايات المتحدة اليابان كندا الاوروبية أوكرانيا الروسية الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

"تعليم الإسماعيلية" يعلن موعد إعلان نتائج امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية

البورصة تواصل هبوطها الحاد وتخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تأجيل دعوى السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض لـ28 مايو

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

بعد الإصابة فى "السمانة".. مدة غياب محمد الشناوى عن حراسة عرين الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟