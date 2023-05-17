الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الشباب" تنظم لقاء "القضايا المجتمعية المعاصرة" لطلاب جامعة الأهرام الكندية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت وزارة الشباب والرياضة  ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، لقاء طلابي بجامعة الأهرام الكندية، بعنوان "القضايا المجتمعية المعاصرة"، في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالقضايا المعاصرة وتوجيه الشباب نحو حياة أفضل ونبذ الافكار الهدامة.

حاضر في اللقاء كلٍ من الشيخ إبراهيم جاد الكريم، والشيخ أحمد عادل عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

ويتناول برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية عدة محاور منها "الانتماء وتعزيز الهوية، قيمة الحياة في الإسلام، الحرية الشخصية وحرية التعبير، لماذا خلقنا الله، ضوابط استخدام السوشيال ميديا، قيمة الوقت، آليات فهم النص الديني".

وتعقد ندوة مماثلة بجامعة الإسكندرية خلال الشهر الحالي، إذ تأتي هذه اللقاءات في إطار توسع وزارة الشباب والرياضة في تقديم خدماتها والوصول إلى أكبر قدر من الشباب المستفدين.

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الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة المركزية الإدارة العا الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر العالمي للفتوى

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