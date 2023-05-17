وزير خارجية السعودية: العالم يمر بتحديات كبيرة تفرض علينا التوحد لمواجهتها

قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، إن العالم يمر بتحديات كبيرة تفرض علينا التوحد لمواجهتها، مؤكدًا أنه "علينا أن نبتكر آليات جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه دولنا".

وأضاف خلال كلمته، في اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة، أننا "نحتاج للعمل المشترك على رفعة الشعوب العربية"، مرحبًا بمشاركة سوريا في القمة العربية.

وأكد وزير الخارجية السعودية، أن المنطقة العربية تزخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية تجعلنا أمام تحد مع أنفسنا، يفرض علينا جميعًا التنسيق المستمر، وتسخير كل الأدوات الممكنة وتفعيل وابتكار أعمال جديدة نابذين خلافاتنا البينية، رافضين التدخلات الخارجية، واضعين نصب أعيننا مصالح دولنا وشعوبنا من أجل تحقيق نهضة شاملة طالما تطلعت عليها شعوبنا.

وأكد تجديد المملكة تطلعها للعمل معكم جميعا لتعزيز استقرار دولنا وحشد الجهود والإمكانات للمضي قدمًا لمسار التنمية والازدهار لمستقبل تنعم به أجيالنا القادمة.