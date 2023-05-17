الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الدوري الرياضي لاتحاد مراكز شباب مصر بكفر الشيخ

الدوري
الدوري

انطلقت اليوم الأربعاء بمركز شباب مدينة كفرالشيخ، فعاليات التصفيات التمهيدية للدورى الرياضى في (خماسي كرة القدم)، والذى ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ (الإدارة العامة للشباب). 

وأسفرت نتائج المباريات التمهيدية لوصول فريق مركز شباب مدينة بيلا (إدارة شباب بيلا) ومركز شباب الربع (إدارة شباب بلطيم) ومركز شباب محلة أبوعلي (إدارة شباب دسوق) ومركز شباب إصلاح شالما (إدارة شباب سيدي سالم) لدور الأربعة.

وتقام فعاليات التصفيات النهائية والحفل الختامي لذلك الدوري الرياضي في ألعاب (خماسى كرة القدم،كرة اليد،كرة السلة، الكرة الطائرة بنات، تنس الطاولة)، بجانب معارض لمنتجات الفتاة والمرأة، يوم الجمعة الموافق 2023/5/19 بنادي كفرالشيخ الرياضي.

و أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي كل المبادرات التي تهم الشباب اهتماماً كبيراً، لرفع الوعي لدى الشباب في كل محافظات مصر، وتحفيزه على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة.
 

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من الإصابة. 

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