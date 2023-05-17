الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة بيلينجهام

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب جود بيلينجهام من الرحيل عن صفوف دورتموند في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي ريال مدريد الإسباني.               

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة بيلينجهام 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جود بيلينجهام لصالحه في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك موافقة مبدئية من بيلينجهام على الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، ولكن تكمن الأزمة في عدم التوصل لاتفاق مع إدارة دورتموند حتى الآن.

من جانبها، أكدت صحيفة «بيلد» الألمانية أن خوسيه آنخل سانشيز، المدير الرياضي لنادي ريال مدريد، سيتحرك لحسم صفقة بيلينجهام في أقرب وقت ممكن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة الألمانية في تقريرها، أن المدير الرياضي لنادي ريال مدريد سيتوجه إلى ألمانيا، للاجتماع مع إدارة دورتموند لحسم صفقة بيلينجهام.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة إدارة ريال مدريد في ضم بيلينجهام بعقد لمدة 6 سنوات، حتى يونيو 2029، على أن يتقاضى راتبًا تبلغ قيمته 20 مليون يورو.

في المقابل، تريد إدارة بروسيا دورتموند الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون يورو، مقابل السماح برحيل بيلينجهام.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب "الاتحاد"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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