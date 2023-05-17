الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالغيط: الوضع الفلسطينى يقترب من الانفجار.. ونحمل إسرائيل المسئولية

أبوالغيط
أبوالغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يقترب من مرحلة الانفجار.

وقال خلال كلمته بقمة جدة: "نعرف جميعا أن استمرار الاحتلال وإغلاق الطريق أمام التسوية التي تسمح بإنهاء الصراع وحل الدولتين هي الأسباب الجذرية لما يعانيه الفلسطينيون".

وتابع: "وزاد عليها في الشهور الأخيرة عامل جديد يتمثل في حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، والتي تباشر سياسة بالغة التطرف والتهور أدت إلى زيادة منسوب العنف، منذ بداية العام الحالي".

وواصل: "نشدد على أن مبادرة السلام العربية بكافة عناصرها تظل الخيار الاستراتيجي الأول لإنهاء الاحتلال ونحمل إسرائيل المسئولية كاملة، عن هذا التدهور في الوضع ونؤكد أن ممارستها المنفلتة ونهجها المتطرف سينعكس بدون شك على التعامل العربي معها".

وانطلقت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين في مدينة جدة خلال الأيام الماضية.

قمة جدة أبو الغيط فلسطين إسرائيل الوضع الفلسطيني

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