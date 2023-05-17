مسئولة بـ"مصر الخير": نطمح في تقليل الفجوة بين الطبقات من خلال الحوار الوطني

قالت عفاف الجوهري، رئيس القطاع الصحي بمصر الخير، إن جلسات الحوار الوطني تطمح في تقليل الفجوة بين الطبقات فمن أهم المحاور محل النقاش المحور الاقتصادي وما يحتاجه البسطاء للحماية الاجتماعية وصولا للعدالة الاجتماعية.

وتابعت الجوهري، أن مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الدولة المصرية، لها دور فعال ومؤثر في تغطية احتياجات أهالينا البسطاء والتي زادت معاناتهم بسبب تحرير سعر الصرف، والأزمة الاقتصادية العالمية التابعة للحرب الروسية الأوكرانية والتي بالتبعية لها صدى محلي يصل للمواطن البسيط.

وأضافت أن الدولة المصرية والمجتمع المدني ورجال الأعمال لديهم مسؤولية كاملة عن الطبقة البسيطة والتي تشكل أغلب العمالة المصرية فلابد من الارتقاء بها وتقليل الفجوة بين الطبقات.



يأتي ذلك في ظل انعقاد ثاني الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور الاقتصادي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.