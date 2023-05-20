تعرف على مدارس تفسير الكتاب المقدس واتجاهاتها

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية، للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، نشرة تعريفية عن مدارس تفسير الكتاب المقدس واتجاهاتها.

وقال خلالها إنه منذ بدء انتشار المسيحية ظهرت مدارس مسيحية لمقاومة الفكر الفلسفي الوثني والفكر اليهودي المضادان للمسيحية، أشهرهما:

1- مدرسة الإسكندرية:

وتبنت مدرسة الإسكندرية مبادئ التفسير الرمزي للكتاب المقدس والتأويل معتمدة الأسلوب الرمزي للفليسوف فيلون الإسكندري. في القرن الثالث نالت هذه المدرسة شهرة واسعة بتفسيرها اللاهوتي العميق النظري والتفسير السرائري (الصوفي)- السري الرمزي- الرمزي للكتاب المقدس الذي مكن فيها الطريقة التأملية.

وقد استخدمت التفسير الرمزي في تفسير العهد القديم لاكتشاف معاني فلسفية وأخلاقية من خلال الرموز، ولذا تبنت مدرسة الإسكندرية الممثلة في أبنائها وكتابتهم التفسير الرمزي، فقد استخدم القديس كليمندس هذا النوع من التفسير، وشكل العلامة أوريجانوس نظامه ووضع قواعده. ويعتبر كليمندس أنه أول من قدم نظرية الرمزية.

مدرسة الإسكندرية الجديدة: في بدء القرن الرابع بدأ اتجاه مدرسة الإسكندرية اللاهوتية الفلسفية في طريقة التفسير الرمزي للكتاب المقدس والتأويل يتزعزع، برفض ممثلو مدرسة الإسكندرية مبدئيًا لهذه الطريقة.

ففي بحثهم عقائد الإيمان والنظريات الفلسفية صاروا يوجهون انتباههم إلى التقليد الكنسي مقابلين ومُصلحين به ما أنجزوه من آراء بمساعدة العقل بشأن العقائد. نتيجة لهذا الاتجاه، المتغير نوعًا ما، الذي قبلته هذه المدرسة سُميّت «مدرسة الإسكندرية الجديدة». وكانت الصفة المميزة لها جَعْل الآراء في عقائد الإيمان مطابقة للتقليد الكنسي.

وقد بث هذا الاتجاه الجديد في مدرسة الإسكندرية القديس البابا الكسندروس الأول أسقف الإسكندرية (313-328م) أول مدافع عن الأرثوذكسية ضد الأريوسية. ثم مدافع آخر عن الأرثوذكسية وأكثر شهرة القديس البابا أثناسيوس الأول الكبير (328-373م) أفضل ممثل لمدرسة الإسكندرية الجديدة.

في القرن الخامس كان القديس البابا كيرلس الإسكندري (412-444م) ممثلًا لمدرسة الإسكندرية الجديدة، وآخر كُتّاب هذه المدرسة الأكثر شهرة. ويَنتسب أيضًا إلى هذه المدرسة من الكُتَّاب القديس باسيليوس الكبير (+371م) والقديس غريغوريوس اللاهوتي (النزينزي) (+390م) والقديس غريغوريوس النسي (النصيصي) (+395م).

2- مدرسة أنطاكية:

تركز علي استخدام طريقة التفسير الحرفي أو التاريخي للكتاب المقدس، وتحافظ بشدة علي النص الحرفي وترفض التأويل. ومن الذين يذكرهم التاريخ بإكبار، بعد القديس إغناطيوس، القديس تيوفيلوس الذي عرف بدفاعه الشديد عن العقيدة المسيحية في وجه المناهضين لها، وبولس السموساطي والذي يعتبر من أهم لاهوتيّي عصره. كذلك يذكر تاريخ القديس لوكيانوس والذي يعتبر من أهم المفسرين والشرّاح للكتاب المقدس إذ وضع أسس الطريقة النقدية في شرحه للسبعينيّة وللعهد الجديد.

أما بالنسبة إلى المسيح فإن مدرسة أنطاكية كانت تؤكد على حقيقته الإنسانية من منطلق تاريخ الخلاص. عكس مدرسة الإسكندرية التي كانت تركز بالأكثر فى لاهوت المسيح. بذلك كانت كل منهما تُكمل الأخرى.

إن الكنيسة من بدء الإيمان المسيحى وهي تتعرض لهرطقات كثيرة وتتصدى لها من خلال عقد المجامع المسكونية والمكانية حتى تحفظ الإيمان المستلم من الآباء سليمًا ونقيًا.

من الانحرافات الإيمانية الكثيرة المتزايدة اليوم هو الهجوم الواضح والشديد على الكتاب المقدس، والذى نراه يندرج تحت اسم علم جديد تتبناه مدارس غربية كثيرة وهو علم "النقد الكتابي"