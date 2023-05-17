المتحف القبطي ينشر جدارية من بلدة أم البريجات في الفيوم ترجع للقرن العاشر

أعلن المتحف القبطي أنه احتفالاً باليوم العالمي للأسرة فقد اختار المتحف أن تكون قطعة الشهر من القطع المميزة في الفن القبطي وهي رسم جداري لأول أسرة في العالم يمثل آدم وحواء مرتين، مرة إلى اليمين عندما كانا في الجنة والفاكهة المحرمة في يد كل منهما، ومرة إلى اليسار بعد أن طُرِدا من الجنة يستران جسديهما بأوراق الشجر، وإلى أقصى اليسار نجد الحية التي كانت أداة الشيطان ليغري بها حواء، والجدارية من بلدة أم البريجات بالفيوم ترجع للقرن ١٠: ١١م.