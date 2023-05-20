في ذكراه.. من هو القدّيس خريستوفوروس الشهيد؟

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس في مصر كنيسة القدّيس خريستوفوروس الشهيد، وقالت الكنيسة في نشرتها التعريفية إنه كان القديس خريستوفوروس في زمن الإمبراطور الروماني داكيوس قيصر في أواسط القرن الثالث للميلاد، واسمه الأصلي "ريبيفوس"، وهو يعني "بغيض".

وقيل إنّه من البلاد السورية، كما ارتبط اسمه بـ"ليسيا" في آسيا الصغرى، وتقليداً آخر يجعله من قبيلةٍ تعرف بقبيلة "سينوسيغال" أي ذوات الرؤوس التي تشبه رؤوس الكلاب، وهذه القبيلة كما يبدي الدارسون، استوطنت مقاطعة تساليا.

وكان عملاقاً، طويلاً، ضخماً، في ملامح وجهه ما يخيف وما هو عنيف، رسامو الإيقونات المتأخرون يُصوِّرونه أحياناً وله وجه كلب لأنهم يأخذون اسم القبيلة التي ظُنّ أنه ينتمي إليها بالمعنى الحرفي للكلمة، ولما كان ريبيفوس يبحث عن المسيح اهتدى إلى شيخ قديس.

هذا حدَّثه عن الإيمان بيسوع المسيح، طلب الشيخ من ريبيفوس أن يصوم ويصلي، لكن لما أبدى ليسيا عدم استطاعته طلب منه الأب، الشيخ، أن يذهب إلى أحدى النهورة، حيثُ يُبتلع كثير من المسافرين أثناء الفيضان. فعل ليسيا كما طُلب منهُ.

مضى ريبيفوس إلى جوار النهر، وبنى لنفسه كوخاً من الحجارة وغطّاه بأغصان الشجر ليسكن فيه، كما أحضر عصا كبيرة يمسكها بيده لتساعده على حفظ توازنه في الماء. وأخذ يجلس عند الشاطئ يساعد عابري النهر.

في أحدى الليالي كان الجو غائماً وعاصفاً والأمطار شديدة، فسمع صوت طفل يناديه من الخارج: ريبيفوس هلمّ خارجاً واحملني عبر النهر، ففعل كذلك، وبالجهد عبر وبلغ الضفة الأخرى.

فلما وصل قفز الطفل من على كتفيه وأعلن عن نفسه أنه المسيح الذي رغب هو في خدمته، وقال له: سيكون اسمك خريستوفورس لأنك حملت المسيح.

وقيـل أن الرب أعطـاه علامـة أن يغـرس عصـاه بجانب الكـوخ، وسـيرى، في الغـد أنها سـتُخرج زهوراً وثماراً، ثـمَّ اختفى عنه، وبالفعل، مـا إن لاح صبـاح اليـوم التالـي حتـى وجـد، خريستوفـوروس العصـا مثـل النخلـة، وتحمـل زهـوراً وأوراق بلـح، وبهذا صار اسمه خريستوفوروس بعد ما اقتبل المسيح. الذي معناه "حامل المسيح".

نتيجةً لإيمان خريستوفوروس بيسوع المسيح جرى القبض عليه، بأن أرسل داكيوس مئتي جندي للقبض عليه، وفي الطريق أعطى الرب الإله أن تجري على يد عبدِه أعجوبة كأعجوبة تكثير الخبز فأكل الجنود وشبعوا، وبنتيجة ذلك صاروا مسيحيين. وعلمهم القديس الإنجيل بكلمات بسيطة ثم ذهبوا جميعًا معًا إلى أنطاكية ، حيث اعتمدهم الأسقف بابولاس.

إثر دراية داكيوس بأمرهم أمر بالقبض عليهم. وكان استشهادهم بأن قطعت رؤوسهم ثم أُحرقت أجسادهم، أما خريستوفوروس فأُوقف أمام القيصر الذي أُعجب به وأراد أن يضمّه إليه بالحيلة فلم يتمكن. فسجنه وأرسل إليه، في السجن، امرأتين من العاهرات يغويانه ويحملانه على الخضوع للأوثان، فأتت النتيجة عكسية إذ اهتدت المرأتان، واسماهما كلينيكا وأكلينا، هاتان أيضاً، قُضي عليهما، لإيمانهما، بميتة صعبة فضُمتا إلى ركب الشهداء، أما خريستوفوروس فبعد سلسلة من عمليات التعذيب أخضعوه لها جرى قطع رأسه، ويُعتير القديس خريستوفوروس شفيع المسافرين والحامي من الكوارث، الفيضنات والزلازل.