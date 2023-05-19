الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا نيقولا أنطونيو بنشر صورا نادرة لإعادة بناء مدرسة القديس جرجس للروم

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، مجموعة من الصورة النادرة بمناسبة مرور ثلاثون عامًا على إعادة بناء مدرسة القديس جرجس.

وعلق  مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، على الصور قائلا إن هذه هي صور الاحتفال بانتهاء بناء مدرسة القديس جرجس المجاورة لكنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر، بعد تهدمها بالزلزال المدمر الذي ضرب مصر يوم 12 أكتوبر عام 1992م وتسبب بتصدع وتهدم معظم بيوت شمال مصر القديمة منها.

 وأشار إلى أنه، حضر الاحتفال مثلث الرحمات صاحب الغبطة بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا بارثنيوس وممثلين عن الكنائس والهيئات المتبرعة لإعادة بناء المدرسة وتأسيسها بمستلزمات الفصول الدراسية، إن كان بتبرعات مالية أو عينية، وكذلك ممثلين عن جميع كنائسنا وجمعياتنا في مصر، كما حضر مسؤولون من الإدارة التعليمية لوزارة التربية والتعليم التابعة لها المدرسة.

وكان في استقبال الحضور الأب نقولا أنطونيو (متروبوليت طنطا الحالي)، والمهندس أنطوان خشفة، والدكتور ميشيل هرموش، وكريم نجار وغيرهم ممن يظهرون في الصور عند المدخل.

 

لا يكون لكم فكركم الخاص، فكرنا باطل، في ذاته، ليس إلاّ فكر المسيح يشفي.

قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏‎George Tatossian‎‏'‏‏

 

قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏‎George Tatossian‎‏'‏‏

 

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

 

قد تكون صورة ‏‏‏١٥‏ شخصًا‏ و‏تحتوي على النص '‏‎George Tatossian‎‏'‏‏

 

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