الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: الهلال السعودي يفاوض حارس توتنهام لضمه الصيف الجاري

لوريس
لوريس

أفادت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي استقر على حارس المرمى الذي سيدعم به صفوف فريقه الموسم المقبل.

الهلال السعودي سيرفع عنه عقوبة القيد الصيف الجاري، ويستعد لإبرام صفقات نارية على رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم.

وأوضحت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن الهلال دخل في مفاوضات مع لوريس لضمه هذا الصيف وعرض عليه ضعف راتبه مع السبيرز.

ويمتلك بطل العالم في 2018 عام آخر في عقده مع توتنهام حيث ينتهي في صيف 2024.

لوريس صاحب الـ36 عامًا يلعب موسمه الـ 11 مع توتنهام حيث شارك في 447 مباراة.

وتعادل الهلال مع نظيره الاتحاد في المرحلة السابعة والعشرين قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة ، لكن الفارق مع أقرب ملاحقيه النصر تقلص إلى ثلاث نقاط فقط.

 ورفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد الطائي عند 34 نقطة في المركز السابع. 

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد، تقدم البرازيلي ايجور كورونادو بهدف للاتحاد في الدقيقة التاسعة بعد هجمة منظمة انتهت عند عبد الرزاق حمد الله الذي مرر داخل منطقة الجزاء، ليقابل كورنادو الكرة بتسديدة قوية في الشباك. 

وضاعف أحمد بامسعود من تقدم الاتحاد في الدقيقة 30 بعد تمريرة وصلت لعبد الرزاق حمد الله داخل منطقة الجزاء ليتعامل مع الكرة ببراعة قبل أن يمرر إلى بامسعود الذي سدد بشكل مباشر في شباك الهلال.

ورد اللاعب اليافع مصعب فهد الجوير بهدف للهلال في الدقيقة 43 بعد ركلة ركنية من الناحية اليسرى، تبعتها مجموعة من التمريرات القصيرة بين لاعبي الهلال قبل أن تصل الكرة إلى الجوير الذي حاول تمرير الكرة لكنها تجاوزت خط المرمى قبل أن يتصدى لها الحارس مارسيلو جروهي، ليستعين الحكم بتقنية الفار قبل أن يقر بشرعية الهدف. 

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع خطف البرازيلي ميشيل ديلجادو هدف التعادل القاتل للهلال بعد أن استغل ارتباك مدافعي الاتحاد وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل المدافع المصري أحمد حجازي في التعامل معها قبل أن تعبر الكرة خط المرمى، حيث استعان الحكم بتقنية الفار قبل احتساب الهدف.

الهلال السعودي الهلال ميسى ليونيل ميسى الأرجنتيني ليونيل ميسي

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