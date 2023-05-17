الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان يكشف سر ظهوره على جمل في أمريكا

محمد رمضان بالجمله
محمد رمضان بالجمله فى أمريكا

نشر الفنان محمد رمضان مجموعة صور ظهر فيها على ظهر جمل بأحد شوارع مدينة ميامي الأمريكية، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، ما أثار تساؤلات جمهوره ومحبيه حول السر وراء هذه الصور.

وبمجرد انتشار الصور، سرعان ما أعلن رمضان عن تجهيزاته لأغنية جديدة من المقرّر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك من خلال فيديو نشره على حسابه في إنستجرام، إذ نشر مقطعا من كواليس الأغنية الذي من المفترض أن يغينها مع رابر شهير وهو يشاهد في المونيتور نفسه وهو يركب على الجمل ويسير في شوارع ميامي الأمريكية.

محمد رمضان يواصل حصد إيرادات فيلم هارلي 

 ومن جهة أخرى، يعرض لمحمد رمضان فى السينمات حاليا فيلم «هارلي» الذى حقق هذا الأسبوع إيرادات بقيمة 1,405,849 جنيهًا لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم خلال 4 أسابيع إلى 33,885,809 جنيهات، وهي إيرادات مميزة خلال شهر من العرض للفيلم الذي يمثل عودة لمحمد رمضان بعد سنوات من الغياب عن السينما.

أغنية جديدة النجم محمد رمضان إيرادات فيلم هارلي جمل محمد رمضان محمد رمضان بالجمل فى أمريكا

الأكثر قراءة

تكليف حكومى بمواجهة الزيادات غير المبررة للتجار الجشعين

الذهب يواصل الانهيار اليوم الأربعاء.. وعيار 21 بـ2240 جنيهًا

مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس إدارة الزمالك حتى نهاية مدته

كشف السبب وراء قتل "مهندس التجمع".. والمتهم: "نزلت عليه بكبشة اللودر مرتين"

مدبولى: توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار

لجنة وزارية عربية تدعو لمساندة فلسطين في نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟