محمد رمضان يكشف سر ظهوره على جمل في أمريكا

نشر الفنان محمد رمضان مجموعة صور ظهر فيها على ظهر جمل بأحد شوارع مدينة ميامي الأمريكية، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، ما أثار تساؤلات جمهوره ومحبيه حول السر وراء هذه الصور.

وبمجرد انتشار الصور، سرعان ما أعلن رمضان عن تجهيزاته لأغنية جديدة من المقرّر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك من خلال فيديو نشره على حسابه في إنستجرام، إذ نشر مقطعا من كواليس الأغنية الذي من المفترض أن يغينها مع رابر شهير وهو يشاهد في المونيتور نفسه وهو يركب على الجمل ويسير في شوارع ميامي الأمريكية.

محمد رمضان يواصل حصد إيرادات فيلم هارلي

ومن جهة أخرى، يعرض لمحمد رمضان فى السينمات حاليا فيلم «هارلي» الذى حقق هذا الأسبوع إيرادات بقيمة 1,405,849 جنيهًا لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم خلال 4 أسابيع إلى 33,885,809 جنيهات، وهي إيرادات مميزة خلال شهر من العرض للفيلم الذي يمثل عودة لمحمد رمضان بعد سنوات من الغياب عن السينما.