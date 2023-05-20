السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

متحدث الروم: نطلب أن تكون مشيئة الله نافذة على الأرض

الكنيسة
الكنيسة

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس، في تدوينة له تفسيرًا لجزء من الصلاة الربانية وهو جزء "لتكن مشيئتُكَ كما في السماء كذلك على الأرض".

وقال: عندما نصلي الصلاة الربانية، التي طلب الرب يسوع المسيح من تلاميذه ترديدها في صلواتهم وبهم لنا، بالقول: "لتكن مشيئتُكَ كما في السماء كذلك على الأرض"، هذا لا يعني أن مشيئة الله الآب الإلهية في السماء غير مشيئته الإلهية على الأرض، وأننا نطلب مشيئته الإلهية التي في السماء أن تكون على الأرض أيضًا، لأن مشيئة الله الآب الإلهية هي مشيئة واحدة في السماء وعلى الأرض. فمشيئة الله في السماء هي "خلاص العالم"، وهذا تحقق على الأرض بتجسد ابنه الأوحد يسوع المسيح في ملء الزمان. 

المعنى في هذه الطلبة أن مشيئة الله الآب، التي هي مشيئة الابن والروح القدس، لا تتم في الأرض كلاميًا فحسب ولكن بالفعل أيضًا، أي بطاعة الحياة، هذا ما أظهره يسوع في ضيعة الجثسمانيّة، بقوله: "لتكن مشيئتك لا مشيئتي" بثقة كاملة واستسلام كامل وحر لمشيئة الله أبيه، دلالة على تجاوبه وإرادة أبيه. وهذا ما يطلبه الرب من الذين يرغبون بأن يعرفوا الله مخلصًا وقدوسًا، وذلك بأن يتشبّهوا بيسوع فيثقوا بالله مهما كانت ظروفهم صعبة، ويبتعدوا عن كل شر يهاجمهم ويصلحوا أنفسهم دائمًا على ضوء رحمته ومحبّته. 

هذا يتحقق بالتخلي عن مشيئتنا، لأن “من يتخل عن مشيئته فهو قديس”، وهذا لا يعني أن نكون بلا مشيئة لكن أن تُصبح مشيئة الله هي إياها مشيئتنا، ويسوع لا يُكرهنا على شيء، فهو لا يطلب منا أن نقبل إرادته غصبًا عنا، ولكن بحرية تامة، والحرية هي صورته فينا، يريدنا أن ننفذ إرادته لأنه ربنا، ولأنه يعرف مصلحتنا أفضل منا، لا يُكرهنا الله على شيء، لأننا أبناؤه، ولسنا عبيدًا.

إن هذه الطلبة تكشف لنا خلاص الله الذي صالح، بموت ابنه وقيامته، السماء والأرض ووحدهما به، هذه هي مشيئته التي خالفها الجدان الأوّلان في الفردوس فأُخرجا خارجه بعيدًا عن الله، والتي جاء يسوع متجاوزًا كل حدود ومسافة وضعتهما الخطيئة ليعيدنا إلى الله أبيه، وهو ينتظر دائمًا أن نعمل نحن رضاه لتسود مشيئته في الأرض، ليكون في الأرض نور السماء وحبها وإخلاصها.

أخيرًا عبارة: "كما في السماء كذلك على الأرض"، لا ترتبط بهذه الطلبة حصرًا ولكن بما سبقها أيضًا، فالصلاة المطلوبة منا هي كالتالي: "ليتقدّس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض، ليأت ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض".

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